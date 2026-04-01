В Улан-Удэ отправили в колонию двух «черных риелторов»

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух «черных риелторов», которые обманули 37 человек. Общий ущерб составил 111 тысяч рублей.

Мошенницы действовали с октября 2023 года по июнь 2024 года. Они размещали в социальных сетях и в группах мессенджеров объявления о сдаче квартир в аренду. Женщины представлялись сотрудниками агентства недвижимости и за 3 тысячи рублей предоставляли гражданам адреса якобы сдаваемого жилья.

В феврале одной из обвиняемых суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй фигурантке накануне назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отметили в прокуратуре Бурятии.