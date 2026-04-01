В Улан-Удэ ущерб от «машинного скакуна» составил 300 тысяч рублей

В МВД по Бурятии завели уголовное дело (по ч. 2 ст. 167 УК РФ) на хулигана, который 29 марта устроил ночные скачки по чужим машинам. Напомним, все произошло в Улан-Удэ на улице Корабельная.

Фигурантом стал 25-летний, ранее не судимый горожанин. Ущерб от действий «прыгуна» составил 300 тысяч рублей.

«Был нервным и пьяным, когда прыгал по машинам. В содеянном раскаиваюсь», - заявил задержанный улан-удэнец.

Расследование уголовного дела продолжается.