В Кяхтинском районе Бурятии простятся со 100-летним педагогом

В Кяхтинском районе Бурятии 31 марта на 101-м году жизни скончалась участница трудового фронта, педагог Игумнова Агния Ильинична.

Её детство прошло в ныне исчезнувшей деревне Баяндаево. В тяжёлые военные годы училась в Кяхтинском педагогическом училище, пережив лишения и испытания, которые закалили её характер.

Трудовую деятельность начала в 1946 году, посвятив себя благородному делу – воспитанию и обучению детей. Работала в школах Кяхтинского района, была внимательным и чутким педагогом.

Вместе с супругом, фронтовиком Иннокентием Игумновым, воспитала троих детей. Особое место в её жизни занимала забота о детях из детских домов – она дарила им тепло, внимание и поддержку, оставаясь для многих близким человеком на всю жизнь.

«Агния Ильинична искренне радовалась успехам своих учеников и воспитанников, гордилась их достижениями. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных и близких. У неё осталось 5 внуков, 10 правнуков и 2 праправнука», - отметили в райадминистрации.

Прощание состоится в пятницу, 3 апреля, в 14:00 по адресу: ДОС 212, кв. 2. Поминальный обед состоится в 16:00 в кафе «Чайный путь».