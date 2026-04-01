Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта «Чебурашки»

Мэр Улан-Удэ проверил, как идет капитальный ремонт детского сада «Чебурашка». Это здание было построено в 1964 году и сейчас ему требуется полное обновление.«Мы не стали ограничиваться «косметикой». Меняем всё: начиная с пола и заканчивая крышей. Инженерные системы будут заменены на современные. Внутри создадим новые игровые зоны и оборудуем группы удобной мебелью и яркими игрушками», - рассказал в соцсетях Игорь Шутенков.Ремонт стартовал в начале марта. Подрядчик уже провел демонтажные работы, начал выравнивать стены, утеплять фасад, менять коммуникации и кровлю. На сегодня готовность объекта составляет 15%.«Стройка идёт хорошими темпами, рабочих хватает, график соблюдается», - отметил градоначальник.На время ремонта 187 ребятишек из «Чебурашки» временно перевели в соседние сады. Этот вопрос был заранее согласован с родителями.