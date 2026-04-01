В Якутии закончились деньги на внутрирегиональные перевозки

Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» прекратили субсидированные перевозки внутри Якутии из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщили телеграмм-каналу «Авиаторщина» представители компаний.

По словам руководителя пресс-службы «Полярных авиалиний» Станислава Платонова, эти перевозки не осуществляются с сентября прошлого года из-за того, что правительство Якутии не довело лимиты финансирования. В 2025 году на субсидии было выделено около 85 миллионов рублей, которых хватило на всего 110 рейсов при запрашиваемых более 550 рейсов. Деньги закончились уже в июне прошлого года.

На 2026 год в бюджете предусмотрено 424 миллиона рублей, однако эти средства направят для погашения долгов перед авиакомпанией. На финансирование межрегиональных маршрутов в арктической зоне деньги вообще не заложены, а планы на 2027 и 2028 годы также не включают финансирование этих перевозок.

Теперь пассажиры вынуждены покупать билеты по коммерческим ценам. Стоимость перелётов по социально значимым маршрутам значительно превышает цены на билеты из Якутска до Москвы: например, до Среднеколымска — за 56 тысяч рублей, до Зырянки — за 50 тысяч, а из поселка Белая Гора — за 52 620 рублей. Перелёт из Среднеколымска в Белую Гору стоит порядка 94 тысяч рублей.

Программа субсидирования авиаперевозок по 14 социально значимым маршрутам в арктической зоне действовала с 2012 года. Ежегодно на нее выделяли около 600 миллионов рублей, что позволяло перевозить до 35 тысяч пассажиров. Сейчас эти направления полностью лишены поддержки из-за отсутствия финансирования. В бюджете республики закончились деньги по причине сильного падения экономики и собираемости налогов.