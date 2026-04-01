В ряде районов Бурятии с 1 апреля ввели запрет на пребывание в лесу

В Бурятии с 1 апреля в ряде районов действует особый противопожарный режим. В Кабанском районе ОПР введут с 15 апреля, в Муйском и Окинском муниципальных округах, Баунтовском и Северо-Байкальском районах, Северобайкальске действие режима начнется с 1 мая, отметили в пресс-службе правительства региона.

В связи с этим во всех лесничествах, где введен ОПР, ограничат пребывание людей и въезд транспорта. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования.

В случае возникновения вопросов по сбору валежника и дикоросов необходимо обращаться в ближайшее лесничество.

Жителям напомнили о запрете сжигания сухой травы и использование открытого огня. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность:

на физических лиц от 40 до 50 тыс. рублей;

на должностных лиц от 60 до 90 тыс. рублей;

на юридических лиц от 600 тысяч до 1 млн рублей.

О лесных пожарах просят сообщать по номеру горячей линии лесной охраны: 20-44-44.