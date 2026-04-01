Скотник из Бурятии спас табун лошадей от волков-гастролеров

В Еравнинском районе Бурятии руководитель бригады по животноводству СПК Ульдурга Солбон Цыденжапов спас табун лошадей, в одиночку отразив нападение волков.

Как рассказали в минсельхозпроде республики, инцидент произошел во время вечернего объезда пастбищ, в тот момент хищники успели повалить трех кобыл. Солбон сумел застрелить одного из волков, спугнув остальных его сородичей.

«Это были гастролеры. Местные волки много не валят, только то, что могут съесть. А пришлые входят в азарт и начинают зверствовать», - рассказал опытный скотник.

Мужчина является одним из создателей ульдургинской породы, лошадей которой защищал. Он начал работать в СПК «Ульдурга» в 1991 году сразу после окончания школы. Прошел путь от рядового работника до руководителя бригады по животноводству.