Участника СВО судят за убийство в Чите

В Забайкальском краевом суде началось рассмотрение дела Эдуарда Дементьева, 34-летнего безработного, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Жуткое преступление произошло в мае 2025 года в Чите. Об этом сообщает портал «Чита.ру». По версии следствия, двое мужчин, познакомившихся на улице, распивали алкоголь в квартире у одного из них. В ходе застолья, охваченный ревностью, Дементьев нанес хозяину квартиры не менее 24 ножевых ранений, а также избивал его руками и ногами. Картина преступления усугубляется тем, что, по данным следствия, обвиняемый снимал происходящее на телефон, издеваясь над жертвой и отправляя видео своей женщине.

Эдуард Дементьев – фигура со сложным прошлым. Разведен, у него есть 10-летняя дочь, с которой он поддерживает связь. Имеет обширную криминальную историю, включая судимости за хранение наркотиков, применение силы к представителю власти, разбой, грабеж и кражу. В мае 2023 года был помилован указом президента РФ, получив военный контракт. Когда прокуратура оглашала показания Дементьева, было упомянуто, что ранее он принимал участие в СВО.

Несмотря на помилование, после возвращения со спецоперации Дементьев успел получить новые судимости. В апреле 2025 года он был осужден в Белогорске за кражу, в сентябре того же года – за кражу телефона в Чите. Суд учёл его раскаяние и участие в СВО как смягчающие обстоятельства.

Несмотря на тяжесть обвинения, психическое состояние Дементьева позволяет ему осознавать свои действия. Он наблюдался в наркологическом диспансере с диагнозом зависимости от алкоголя и расстройством поведения, вызванным его употреблением. Однако, как отметила судья, по ранее погашенным судимостям Дементьев уже считается несудимым. Прокурор на суде представила также сведения о его поведении в местах лишения свободы: злостный нарушитель, состоял на учете за агрессию и нападения на сотрудников, имел 17 нарушений режима, в колонии не работал, игнорировал правила, был замкнут, конфликтен и груб. Подсудимый уже успел заявить о том, что он мечтает снова возвратиться в зону боевых действий.

Суд продолжается.