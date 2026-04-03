Общество 03.04.2026 в 13:02

Участника СВО судят за убийство в Чите

Он приревновал свою подругу к знакомому и схватился за нож
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В Забайкальском краевом суде началось рассмотрение дела Эдуарда Дементьева, 34-летнего безработного, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Жуткое преступление произошло в мае 2025 года в Чите. Об этом сообщает портал «Чита.ру». По версии следствия, двое мужчин, познакомившихся на улице, распивали алкоголь в квартире у одного из них. В ходе застолья, охваченный ревностью, Дементьев нанес хозяину квартиры не менее 24 ножевых ранений, а также избивал его руками и ногами. Картина преступления усугубляется тем, что, по данным следствия, обвиняемый снимал происходящее на телефон, издеваясь над жертвой и отправляя видео своей женщине.

Эдуард Дементьев – фигура со сложным прошлым. Разведен, у него есть 10-летняя дочь, с которой он поддерживает связь. Имеет обширную криминальную историю, включая судимости за хранение наркотиков, применение силы к представителю власти, разбой, грабеж и кражу. В мае 2023 года был помилован указом президента РФ, получив военный контракт. Когда прокуратура оглашала показания Дементьева, было упомянуто, что ранее он принимал участие в СВО.

Несмотря на помилование, после возвращения со спецоперации Дементьев успел получить новые судимости. В апреле 2025 года он был осужден в Белогорске за кражу, в сентябре того же года – за кражу телефона в Чите. Суд учёл его раскаяние и участие в СВО как смягчающие обстоятельства.

Несмотря на тяжесть обвинения, психическое состояние Дементьева позволяет ему осознавать свои действия. Он наблюдался в наркологическом диспансере с диагнозом зависимости от алкоголя и расстройством поведения, вызванным его употреблением. Однако, как отметила судья, по ранее погашенным судимостям Дементьев уже считается несудимым. Прокурор на суде представила также сведения о его поведении в местах лишения свободы: злостный нарушитель, состоял на учете за агрессию и нападения на сотрудников, имел 17 нарушений режима, в колонии не работал, игнорировал правила, был замкнут, конфликтен и груб. Подсудимый уже успел заявить о том, что он мечтает снова возвратиться в зону боевых действий.

Суд продолжается.

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
Так накануне Пасхи можно будет гарантированно избежать пищевых отравлений
05.04.2026 в 16:27
В Иркутске закрываются рестораны
Сразу четыре гастрономических заведений объявили о закрытии
05.04.2026 в 13:50
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
