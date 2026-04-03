В Улан-Удэ с 6 апреля приступят к обработке территорий от клещей

В Улан-Удэ с 6 апреля приступят к противоклещевой обработке общественных территорий. Работы стартуют с острова Богородский.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, всего специалисты обработают 76 территорий общего пользования: 24 – в Советском районе, 31 – в Октябрьском и 21 – в Железнодорожном.

«Обработка будет проводиться поэтапно. Еженедельно КГХ будет информировать жителей о графике выполнения работ. На время проведения обработки территории будут ограждаться сигнальной лентой», - отметили в мэрии.