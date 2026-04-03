Общество 03.04.2026 в 13:39

В Улан-Удэ за два дня 215 раз нарушили правила пользования платной парковкой

Автомобилистам грозит штраф в 1 тысячу рублей
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ за два дня зафиксировали 215 нарушений правил пользования платной парковкой. Автомобилистам грозит штраф в 1 тысячу рублей за неоплату места. Все случаи направят на рассмотрение административной комиссии для принятия решений.

В комитете муниципального контроля предупредили, что за повторное нарушение уже придется заплатить 2 тысячи рублей. Оплатить стоянку можно в течение 24 часов после завершения парковки.

Время и стоимость:

– первые 15 минут – бесплатно, далее начинается платный период,

– стоимость 30 рублей в час,

– платное время: с 08:00 до 19:00.

Бесплатная парковка:

– 19:00 до 08:00 – бесплатно;

– выходные и праздничные дни.

Льготные категории: инвалиды – на весь рабочий день. Право на бесплатную парковку до 2 часов имеют ветераны боевых действий, многодетные семьи и владельцы электромобилей.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
