В Улан-Удэ за два дня 215 раз нарушили правила пользования платной парковкой
В Улан-Удэ за два дня зафиксировали 215 нарушений правил пользования платной парковкой. Автомобилистам грозит штраф в 1 тысячу рублей за неоплату места. Все случаи направят на рассмотрение административной комиссии для принятия решений.
В комитете муниципального контроля предупредили, что за повторное нарушение уже придется заплатить 2 тысячи рублей. Оплатить стоянку можно в течение 24 часов после завершения парковки.
Время и стоимость:
– первые 15 минут – бесплатно, далее начинается платный период,
– стоимость 30 рублей в час,
– платное время: с 08:00 до 19:00.
Бесплатная парковка:
– 19:00 до 08:00 – бесплатно;
– выходные и праздничные дни.
Льготные категории: инвалиды – на весь рабочий день. Право на бесплатную парковку до 2 часов имеют ветераны боевых действий, многодетные семьи и владельцы электромобилей.