В Иркутск возвратились «девяностые»

Иркутский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех местных жителей, обвиняемых в похищении людей. Ленинским районным судом Иркутска удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.

Согласно предъявленному обвинению, в ноябре 2023 года трое мужчин (25, 29 и 30 лет) захватили иркутянина, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья, и силой поместили его в автомобиль. Ограничив свободу передвижения, они удерживали потерпевшего и перемещали его по городу, требуя денежные средства. Под давлением угроз мужчина отдал им 325 тысяч рублей, после чего его отпустили.

Кроме того, в июле 2024 года обвиняемые совершили аналогичное преступление в отношении другого жителя Иркутска. Его также насильно посадили в машину, удерживали и перемещали, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья. Целью похитителей было получение информации, которую потерпевший, воспринимая угрозы реально, в итоге сообщил.

Каждому из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 мая включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.