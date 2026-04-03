Общество 03.04.2026 в 13:53

В Улан-Удэ на месяц перекроют дорогу у Центра креативных индустрий

Ограничения введут с 10 апреля
Текст: Карина Перова
Фото: Управление капитального строительства Бурятии

В Улан-Удэ на месяц перекроют дорогу возле Центра креативных индустрий. Ограничения введут с 10 апреля из-за благоустройства территории рядом с ЦКИ, а также для выноса кабельной линии.

Автомобилисты не смогут ездить по правой полосе по улице Жуковского – от дома № 8 до дома № 4а. Дорога как раз проходит вдоль строящегося объекта.

В Управлении капитального строительства Бурятии сообщили, что ограничение проезда будет действовать до 10 мая.

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
Так накануне Пасхи можно будет гарантированно избежать пищевых отравлений
05.04.2026 в 16:27
В Иркутске закрываются рестораны
Сразу четыре гастрономических заведений объявили о закрытии
05.04.2026 в 13:50
