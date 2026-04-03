В Улан-Удэ на месяц перекроют дорогу у Центра креативных индустрий

В Улан-Удэ на месяц перекроют дорогу возле Центра креативных индустрий. Ограничения введут с 10 апреля из-за благоустройства территории рядом с ЦКИ, а также для выноса кабельной линии.

Автомобилисты не смогут ездить по правой полосе по улице Жуковского – от дома № 8 до дома № 4а. Дорога как раз проходит вдоль строящегося объекта.

В Управлении капитального строительства Бурятии сообщили, что ограничение проезда будет действовать до 10 мая.