Общество 03.04.2026 в 15:15
В Бурятии показали новые аншлаги для центральных улиц Закаменска
Это проект архитектора Анны Лекомцевой
Текст: Карина Перова
В Бурятии показали проект новых аншлагов для центральных улиц Закаменска. В городе состоялся конкурс, победителем стала член Союза архитекторов России Анна Лекомцева.
Концепция специалиста гласит: номер дома – не просто цифра, а визуальный символ Закаменска. Город как драгоценный камень (нефрит, яшма, агат).
«Проект одновременно красивый, удобный для навигации и очень местный по духу. Эскиз победителя ляжет в основу новых аншлагов на центральных улицах. О сроках скажем позже», - прокомментировали в администрации Закаменского района.
Подчеркивается, что архитектурный почерк Анны Лекомцевой уже ранее украшал Закаменск и весь район.