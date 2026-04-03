В Бурятии показали новые аншлаги для центральных улиц Закаменска

В Бурятии показали проект новых аншлагов для центральных улиц Закаменска. В городе состоялся конкурс, победителем стала член Союза архитекторов России Анна Лекомцева.

Концепция специалиста гласит: номер дома – не просто цифра, а визуальный символ Закаменска. Город как драгоценный камень (нефрит, яшма, агат).

«Проект одновременно красивый, удобный для навигации и очень местный по духу. Эскиз победителя ляжет в основу новых аншлагов на центральных улицах. О сроках скажем позже», - прокомментировали в администрации Закаменского района.

Подчеркивается, что архитектурный почерк Анны Лекомцевой уже ранее украшал Закаменск и весь район.