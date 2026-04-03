Общество 03.04.2026 в 15:15

В Бурятии показали новые аншлаги для центральных улиц Закаменска

Это проект архитектора Анны Лекомцевой
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Закаменского района

В Бурятии показали проект новых аншлагов для центральных улиц Закаменска. В городе состоялся конкурс, победителем стала член Союза архитекторов России Анна Лекомцева.

Концепция специалиста гласит: номер дома – не просто цифра, а визуальный символ Закаменска. Город как драгоценный камень (нефрит, яшма, агат).

«Проект одновременно красивый, удобный для навигации и очень местный по духу. Эскиз победителя ляжет в основу новых аншлагов на центральных улицах. О сроках скажем позже», - прокомментировали в администрации Закаменского района.

Подчеркивается, что архитектурный почерк Анны Лекомцевой уже ранее украшал Закаменск и весь район.

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
Так накануне Пасхи можно будет гарантированно избежать пищевых отравлений
05.04.2026 в 16:27
В Иркутске закрываются рестораны
Сразу четыре гастрономических заведений объявили о закрытии
05.04.2026 в 13:50
