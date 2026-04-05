Маркетплейсы изменили жизнь жителей Бурятии

За последние несколько лет российский рынок торговли пережил настоящие тектонические сдвиги. Привычный формат столкнулся с вызовом, который еще недавно казался преувеличенным. Маркетплейсы не просто составили конкуренцию, они фундаментально изменили правила игры. Обороты интернет-продаж начали бить все рекорды, классические магазины стали закрываться, а поведение покупателей превращается в сложную мозаику из онлайн- и офлайн-сценариев.Тренд на онлайн-шопинг уверенно набирает обороты. Россияне стали активнее приобретать товары через интернет. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает о том, что объем дистанционных продаж вырос в первой половине прошлого года на 36%. Совокупные траты достигли 5,3 трлн рублей, причем из них на отечественные площадки пришлось 97%. Онлайн-канал занял от общего объема розницы 22,4%. В АКИТ также добавили, что львиную долю всех интернет-продаж обеспечивают именно регионы, и она только растет.По информации заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталия Хамарханова, озвученной на круглом столе в Народном Хурале, за прошлый год объем продаж товаров через интернет в регионе достиг 3,08 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 28,5%. При этом в общем объеме розничной торговли онлайн-продажи занимают пока лишь 0,87%.Кто же главные игроки новой эпохи? Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет суммарно забирают почти 69% всех онлайн-продаж в нашей стране. Это означает, что рынок не просто растет, а стремительно консолидируется вокруг нескольких платформ, которые сегодня диктуют стандарты для всей индустрии.Инфраструктура электронной коммерции активно развивается в Бурятии. На данный момент на территории региона действует 320 пунктов выдачи заказов Wildberries, 355 пунктов Ozon, два пункта Мегамаркет, а также 12 постаматов разных операторов (из них два постамата - CDEK, один - Почтамт и 9 - СберЛогистика), 25 пунктов выдачи и приема заказов СДЭК, а также три пункта выдачи заказов Lamoda.Напомним, что еще два года назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Республики Бурятия и компания Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках этого партнерства планируется развивать транспортно-логистическую инфраструктуру и электронную коммерцию, уже создана витрина «Сделано в Республике Бурятия». Кроме того, предполагается продвигать туристический потенциал региона через портал Wildberries Travel и развивать образовательные программы в сфере интернет-торговли.- В прошлом году мы одни из первых среди регионов присоединились к проекту Wildberries «Платформа роста». В мероприятии приняли участие 44 наших предпринимателя, 22 из них представили образцы своей продукции. 33 в ходе проведенного акселератора получили доступ к инструментам этой платформы: продвижению, аналитике и прочему, - поделился заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Хамарханов.Еще один важный шаг: в сентябре прошлого года правительство Республики Бурятия, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», а также ООО «РВБ Иволга» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству складского комплекса (фулфилмент-центра) площадью 119 тыс. кв. м. Его запуск планируется в первой половине 2032 года.Предполагается, что этот объект будет способствовать развитию электронной коммерции не только у нас, но и в соседних регионах. Проект также направлен на расширение круга местных поставщиков Wildberries, улучшение качества обслуживания, рост товарооборота, оптимизацию транспортировки грузов, а также создание новых рабочих мест.Выход на внешние рынки - еще одно перспективное направление. В 2024 году в нашем городе прошел первый международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт». На нем была представлена программа MADE IN RUSSIA, основанная на платформе WeChat. Это двуязычное мобильное B2B-приложение предназначено для стимулирования экспортно-импортной торговли между Россией и Китаем. Оно позволяет российским и китайским компаниям находить надежных партнеров, устанавливать прямые контакты, проводить онлайн-переговоры и заключать контракты.Выход на зарубежные маркетплейсы для бурятских предпринимателей долгое время оставался одной из приоритетных задач республиканского Центра поддержки экспорта. С 2019 по 2023 год организация помогала местным компаниям осваивать китайские площадки. Однако после введения санкций в 2022 году этот процесс осложнился. Центр оперативно перестроил стратегию, и успешным примером нового подхода стала регистрация производителя лодок «Байкат» (ООО «Тренд») на eBay.com - это событие ознаменовало возвращение региона на глобальные торговые площадки.На 2026 год запланирован следующий этап: размещение местных производителей на платформе OZON в Казахстане и других странах СНГ, что позволит расширить экспортные возможности Бурятии.Впрочем, по словам некоторых предпринимателей, условия входа на площадку маркетплейсов для российских и зарубежных продавцов разнятся, причем отнюдь не в пользу первых.- На площадке Wildberries мы работаем уже восемь лет, но с мая прошлого года, вступив в проект «Платформа роста», наши продажи выросли на 30%. Мы производим носочки для новорожденных. Недавно столкнулись с тем, что китайские производители стали подделывать наши карточки на маркетплейсе, из-за чего трафик очень снизился. Все сделано настолько хитроумно, что мы не сразу заметили плагиат, но глубокая аналитика показала нам причину. Было бы здорово, если бы российских производителей отдельно выделяли и внутри системы отслеживались бы эти моменты, - прокомментировала предприниматель из Улан-Удэ Дарья Скворцова.Интересно, что в реестре малого и среднего предпринимательства Бурятии зарегистрировано более 33 тыс. предпринимателей, однако только 946 из них (всего 2,8%) осуществляют розничную торговлю через интернет. Тем не менее эксперты уверены, что, несмотря на пока незначительную долю, тенденция ведет к неизбежному и быстрому росту.По оценке Центра финансовой аналитики Сбербанка, за последние два года традиционная розница потеряла около 20% потенциальных оборотов именно из-за стремительного роста популярности онлайн-площадок.Последствия для отрасли оказались серьезными. Количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице сократилось на 4%. Численность персонала в наиболее пострадавших сегментах уменьшилась в среднем на 10%. Особенно сильно понесли потери категории одежды (маркетплейсы заняли почти 50% рынка), бытовой техники (44%) и товаров для дома (42%).Торговые центры, десятилетиями жившие за счет арендной модели, оказались в эпицентре изменений. Посещаемость ТЦ летит вниз: трафик в продуктовых гипермаркетах упал на 8%, в модном сегменте - на 4 - 7%, в магазинах электроники - на 7 - 10%. Как отмечает руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies, значимый перелом произошел в 2022 году, когда уход части международных брендов и быстрый рост маркетплейсов ускорили переток потребительского спроса в онлайн.Потребительское поведение за последние годы тоже претерпело фундаментальные изменения. Российский покупатель стал «мультиюзером» - он комбинирует разные каналы в зависимости от ситуации.По данным АКОРТ, сегодня около 81% россиян совмещают покупки в офлайн- и онлайн-каналах, и только 18% покупателей остаются исключительно в рознице. Это свидетельствует о формировании новой потребительской культуры, где границы между каналами стираются.Покупатели стали более рациональными и продвинутыми. Они ценят многогранность рынка и широкий выбор, скорость совершения покупки, качество клиентского опыта, возможность получить уникальный ассортимент и сервис, а также напрямую влиять на продвижение товара через систему отзывов.Исследования показывают, что даже в эпоху тотальной цифровизации офлайн сохраняет свои преимущества в определенных сегментах. Около 76% покупок продуктов питания (без учета готовой еды) по-прежнему совершаются в традиционных магазинах. Покупатели крупногабаритных товаров чаще готовы платить за доставку: 87% респондентов подтверждают готовность оплатить логистику при заказе товаров для дома и ремонта.Программы лояльности остаются важным инструментом удержания клиентов - 87% покупателей пользовались ими за последний год, причем 60% считают карты с кешбэком наиболее полезным форматом.Эксперты сходятся во мнении, что противостояние онлайн и офлайн окончательно уходит в прошлое. Как подчеркивает президент АКИТ, «один канал не исключает другой, а дополняет. Омниканальность обеспечивает ретейлеру максимальное количество способов взаимодействия с клиентами».Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в октябре прошлого года сменила название, став Ассоциацией компаний омниканальной розничной торговли - это символический шаг, отражающий новую реальность.Как образно резюмирует ситуацию один из экспертов: «Маркетплейсы победили старый офлайн, но именно они стали катализатором его обновления. Потому что в мире, где все можно заказать, настоящей ценностью становится то, что нельзя доставить - время, эмоции, контакт, участие».Что это значит для обычного человека? Возможность выбирать наиболее удобный канал для каждой конкретной покупки, получать товары быстрее и зачастую дешевле, но при этом все больше времени проводить в цифровой среде, где алгоритмы предугадывают желания.