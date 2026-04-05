В Улан-Удэ родителям объяснили, как оградить детей от скамьи подсудимых

Во Всероссийской родительской гостиной, стартовавшей в одном из микрорайонов нашего города, приняли участие неравнодушные мамы и папы. Специально для них ведущие специалисты подготовили встречу, посвященную обсуждению рисков, с которыми несовершеннолетние ежедневно сталкиваются в интернете. Организаторы сделали акцент не на абстрактных предостережениях, а на конкретных алгоритмах действий. Насколько информация оказалась полезной, проверил «Номер один».С приветственным словом к трибуне вышла амбассадор безопасного детства - уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.- В течение года пройдут целых четыре лекции на актуальные, животрепещущие темы. Данная посвящена интернет-безопасности. Дети регулярно встречаются в информационной среде с определенного рода рисками, - озвучила главный правозащитник бурятских тинейджеров. - Статистика на сегодняшний день неутешительная. Рост преступности среди несовершеннолетних составил 25,9%. В основном представителей подрастающего поколения вовлекают в деструктивные истории через интернет: мессенджеры, социальные сети.Среди преступлений, которые совершают школьники на территории нашей республики, доля тяжких и особо тяжких составляет 6,9%. Перечеркивают свое будущее зачастую ребята от 15 до 17 лет.Председатель комитета по образованию подтвердила, что современных детей сегодня очень активно вовлекают во всевозможные схемы: мошеннические аферы, экстремистскую деятельность, терроризм и даже скулшутинг.- Для нас все это звучит как уже нечто привычное, - пессимистично отметила Анна Батурина. - В городских школах мы наблюдаем факты травли, кибербуллинга. Достаточно актуально сегодня и дропперство… Нам важно, чтобы подобного рода встречи проводились, чтобы семьи доводили информацию до своих детей и направляли их в правильное русло.«Подросток в соцсетях: как избежать мошенников и кибербуллинга» – это не просто информационная лекция, это фактически пошаговая инструкция для родителей. О способах распознавания первых признаков травли неравнодушным мамам и папам рассказал спикер российской просветительской платформы «Знание».- Интернет-пространство стало неотъемлемой частью повседневной жизни наших детей. Мы должны не запрещать им в нем находиться, а обучать их безопасному поведению, - взял слово лектор Владимир Романов.Будем честны, далеко не все родители представляют, что скрывается за термином «кибербуллинг». Специально для них напоминаем, кибербуллинг – это намеренная травля человека с использованием цифровых технологий: социальных сетей, мессенджеров, игровых чатов, форумов. Причем дети редко рассказывают о подобных фактах, оставаясь один на один с терзающими переживаниями, которые рушат их веру в себя.- Представьте ситуацию… В классе появился чат, где учителей нет. Кто-то выложил туда нелепый мем с лицом 14-летнего Коли. Онлайн-беседа оперативно наполнилась смеющимися реакциями и комментариями. Коля это видит. Что, по-вашему, он чувствует? Его окутывает страх, обида и непонимание, за что с ним так поступили. А что при этом испытывает инициатор интернет-травли? Гордость за свой поступок, - пошагово разъяснил гипотетическую ситуацию спикер платформы. - Комментаторы же по большому счету ничего не испытывают: они лайкнули, репостнули да забыли. Но не наш 14-летний Коля.В этом коротком, но очень емком разборе обнажилась вся суть кибербуллинга: случайных участников в нем не бывает. То, что для одного - «просто смешная картинка», для другого становится нестираемым унижением.- В реальном мире обидные слова забываются, а в цифровом они остаются практически навсегда, - заметил Романов.Распознать, что ребенок столкнулся с неприятностями в сети, можно по его эмоциям и поведению. Внезапные перепады настроения, подавленность, раздражительность, нежелание выходить из дома, нарушение сна, потеря аппетита, интереса к живому общению - все это первые ласточки веб-травли.- Второй важный индикатор - отношение к гаджетам. Настораживать должна как паническая реакция на уведомления с неожиданным желанием удалить все соцсети, так и, наоборот, гипервовлеченность, когда телефон становится чуть-ли не продолжением детской руки, - пояснил лектор. - Самое главное - не оставляйте без внимания перемены. Если общительный ребенок внезапно превращается в затворника, то, скорее всего, за этим стоит не возрастной кризис, а конкретная ситуация, происходящая здесь и сейчас.При первых подозрениях, что ваш подросток стал жертвой интернет-буллинга, сохраняйте спокойствие и не отбирайте у него гаджеты. Дайте ребенку почувствовать, что вы на его стороне, поддержите. Затем соберите все необходимые доказательства: скриншоты оскорбительных сообщений, ссылки на публикации и прочие материалы. Вместе составьте план действий - от обращения к классному руководителю до заявлений в прокуратуру или региональное МВД.- И не откладывайте визит к психологу, - порекомендовал Владимир Романов.Любому родителю сложно предположить, что именно его ребенок может являться не жертвой, а инициатором травли. Но признаки агрессивного поведения в сети существуют, и их важно знать. Как поясняет эксперт, при плачевном сценарии тинейджер начинает все чаще прятать экран телефона, переходит в мессенджеры с автоматическим удалением переписок, а его цифровой след приобретает пугающие очертания.- Стать свидетелями резкого контраста между вежливостью в семье и грубым стилем общения в интернете непросто. Если у вашего ребенка ни с того ни с сего появляются приложения для создания мемов и коллажей – это звоночек, - предостерег лектор. - Циничные шутки над чужими неудачами и злорадство - еще один маркер, который нельзя игнорировать.Если вы заметили, что ваш ребенок сам участвует в травле, не поддавайтесь эмоциям. Разговор с подростком должен быть честным, но не превращаться в полицейский допрос.- Обязательно объясните ребенку, что за подобного рода действия он может понести определенного рода ответственность, - предупредил Владимир Романов.С точки зрения закона, даже если это была «просто шутка», она может квалифицироваться как оскорбление или клевета, а это уже статьи УК.Не менее опасна и финансовая сторона интернет-угроз. В сети мошенники чувствуют себя как рыба в воде, а подростки с их характерной доверчивостью - идеальные мишени для аферистов.- Признаки того, что ребенок попал в лапы кибермошенников, делятся на две группы: поведенческие и финансовые, - перечислил спикер российской просветительской платформы. - Среди тревожных маркеров можно выделить необъяснимые проблемы с деньгами, тайные разговоры по телефону, пропажу средств с вашей карты или карты ребенка, суетливые попытки что-то удалить с устройства при вашем приближении, а также панический страх потерять телефон или остаться без интернета. Еще один немаловажный звоночек - появление на тинейджерских гаджетах незнакомых ранее приложений.Как ни крути, если неприятность уже случилась - ее нужно решать, а не оплакивать.- В первую очередь не паникуйте, - рекомендует лектор. - Не обвиняйте ребенка: подросток, который по глупости перевел деньги злоумышленникам, уже наказан собственным стыдом. Начните деликатный разговор, но не читайте нотации. Совместно оцените масштаб беды: сколько денежных средств ушло, кому, как давно.При кибермошенничестве каждая минута промедления опустошает кошельки и стирает улики. Поэтому обращаться за помощью нужно быстро: МВД, Роскомнадзор, прокуратура. Государственные ресурсы работают, но только тогда, когда люди действуют.- Промедление в таких случаях – это сознательный выбор в пользу мошенников, - резюмировал Владимир Романов.На десерт - информационная война и фейки. Если не научить ребят критическому мышлению, рано или поздно они рискуют проснуться не просто героями новостей, а фигурантами уголовных дел.- Мы живем в период обострившейся информационной войны. Наши дети находятся в зоне риска. Их могут втянуть во что угодно: дропперство, террористические акты, любые преступные схемы. С 14 лет за такие вещи сажают по-настоящему, - подчеркнул лектор.Арсенал злоумышленников не знает границ. Одна из самых опасных тенденций - продажа школьниками собственных профилей в мессенджерах, даже в тех, которые государство привыкло считать «безопасными».Отдельная тема - дипфейки. Тинейджеров все чаще просят с помощью нейросетей синтезировать фото, аудио, видео. Создавать контент, где люди делают или говорят то, чего никогда не делали и не говорили. Переозвучить популярного блогера, чтобы он вдруг попросил перевести деньги. Смонтировать видео, где лицо одноклассника оказывается в компрометирующей ситуации. Сгенерировать фальшивое аудиосообщение с мольбой о помощи.Это уже не просто шалость. Это оружие.Государство, конечно, предусмотрело правовую охрану. В Уголовном кодексе есть такие статьи, как: «защита чести, достоинства и деловой репутации», «злоупотребление свободой массовой информации», «охрана частной жизни гражданина», «клевета». Но подлинная гарантия - не в статьях, а в бдительности. Чтобы все эти меры не сработали против вас самих, запомните железное правило: никаких бездумных репостов, особенно эмоциональных или сенсационных. Потому что любая новость в сети может оказаться подложным фейком. Проще потратить несколько минут на проверку источника, чем потом угробить целые годы на судебные разбирательства.- Ваша активная позиция, совмещенная с государственными мерами по созданию безопасного цифрового пространства - залог того, чтобы соцсети для подростка стали площадкой для развития, а не источником опасности, - подытожил спикер российской просветительской платформы «Знание» Владимир Романов.