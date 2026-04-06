В Бурятии районные власти не смогли освоить миллионы

В Северо-Байкальском районе республики разгорелся скандал вокруг развития местного коммунального комплекса. Предметом спора стала реконструкция систем холодного водоснабжения и водоподготовки, которая ведется сразу в нескольких населенных пунктах.Районные власти взялись за модернизацию коммунальной инфраструктуры, но так и не сумели исполнить задуманное. Республика направила средства в поддержку проекта, однако деньги в итоге были возвращены. Точку в этой истории поставил суд.Начинали неплохо. Районный комитет по управлению муниципальным хозяйством заключил три контракта на создание так называемой информационной модели реконструкции. В нее, помимо прочего, входит поэтапная разработка проектной и рабочей документации. Примечательно, что по итогам всех трех торгов деловым партнером неизменно оказывался один и тот же индивидуальный предприниматель.Выполнять работы бизнесмен должен был с момента заключения контрактов. Все три договора подписали в один день - 28 октября 2024 года, а завершить проект требовалось к 1 декабря 2025. Столь длительный срок предполагал подготовку большого объема документов. Однако, как установил суд, уже на следующий день, 29 октября, подрядчик заключил договоры с субподрядчиком.Вскоре у северобайкальских чиновников возникли серьезные опасения по поводу финансирования, причем всех трех контрактов сразу. 20 ноября 2024 года комитет сообщил подрядчику, что работы по ним необходимо приостановить до окончательного решения вопроса с деньгами. Рассмотреть его на уровне правительства Бурятии обещали до 10 декабря. По итогам этого предстояло решить: продолжать работы или расторгать договоры.В итоге чиновники направили предпринимателю соглашение о расторжении, мотивируя это отсутствием финансирования. Подрядчик, судя по материалам дела, не возражал, но поставил условие: заказчик сначала должен возместить уже понесенные расходы. Однако комитет наотрез отказался, причем решение было принято буквально накануне новогодних праздников. С этого момента деловое партнерство окончательно переросло в судебное противостояние.Речь шла о расходах, которые предприниматель оценил в 2,1 млн рублей. В эту сумму вошли затраты на банковскую гарантию, фактическое исполнение контрактов, а также издержки, связанные с участием в торгах.Самый любопытный из трех пунктов - второй, связанный с фактическим исполнением. Как пояснил предприниматель, субподрядчик подготовил и 20 ноября 2024 года передал ему полный пакет документов по объектам в Нижнеангарске, Янчукане и Байкальском. Надо же было такому случиться, что именно в этот день муниципалы потребовали приостановить работы до решения вопроса с финансированием.Кульминацией конфликта стал односторонний отказ заказчика от исполнения контрактов. Чиновники заявили, что выявили существенные нарушения со стороны подрядчика.У каждой стороны оказалась своя правда. Подрядчик указывал, что на ряд работ требуется дополнительное соглашение по финансированию. Комитет возражал, что допсоглашение не нужно. При этом заказчик направлял подрядчику замечания по полученной документации, а тот их оперативно корректировал. Толкотня была упорной.Изучив доказательства, представленные предпринимателем, суд пришел к выводу, что подрядчик с 29.10.2024, действуя добросовестно и разумно, совершал действия, направленные на исполнение обязательств по контрактам. Письмом от 20.11.2024 комитет (заказчик) уведомил подрядчика о приостановке работ по контрактам в связи с отсутствием финансирования. Материалами дела подтверждается, что предприниматель приостановил исполнение по всем контрактам с 20.11.2024 и не возобновлял работы вплоть до принятия комитетом решений об одностороннем отказе от исполнения контрактов.Фемида в результате полностью удовлетворила иск. Три решения комитета по управлению муниципальным имуществом о расторжении контрактов признаны незаконными. С комитета также в пользу предпринимателя взыскана вся заявленная сумма. Но самый главный вывод, к которому пришел суд - отсутствие вины подрядчика в неисполнении обязательств по контрактам.Муниципалы, проигравшие процесс, категорически не согласились с вердиктом.Если бы все задуманное реализовали, в трех населенных пунктах района ситуация с водоснабжением заметно улучшилась бы.- В рамках проведения работ по строительству и реконструкции систем холодного водоснабжения в п. Янчукан, п. Нижнеангарск, с. Байкальское планировалось улучшение качества предоставления услуг по холодному водоснабжению, устранение дефектов в работе системы, улучшение напора холодной воды, замена запорной арматуры, бурение скважин, строительство сетей с подключением новых абонентов, - рассказал нашему изданию глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.Он отметил, что финансирование контрактов предполагалось за счет средств республиканского бюджета в рамках соглашения о предоставлении субсидии району. Соглашение было заключено с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия.- Работы предполагалось выполнить в рамках реализации государственной программы «Чистая вода», - пояснил глава района, отметив, что проведение работ по созданию информационной модели было временно приостановлено в связи со сложившейся обстановкой в стране и будет продолжено после ее урегулирования и выделения финансирования.Однако информация, предоставленная минстроем, придает этой истории еще более скандальный оттенок.Первый заместитель министра строительства Дмитрий Кобунов указал, что еще в 2022 году на разработку проектной и рабочей документации по трем объектам «Администрации МО «Северо-Байкальский район» была выделена субсидия в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными как получателю средств республиканского бюджета, на общую сумму 27,6 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета - 26,2 млн рублей, в целях выполнения мероприятий в федеральном проекте «Чистая вода». Для реализации данных мероприятий указанная субсидия также выделялась министерством в 2023, 2024 годах».Представитель министерства отметил, что «в январе 2025 года администрацией субсидия возвращена в бюджет Республики Бурятия, заявка о необходимом финансировании на реализацию мероприятий от администрации в адрес министерства не поступала».Как же так? Республиканские власти выделяют внушительные средства на улучшение качества жизни жителей бурятского Севера, а районные чиновники возвращают их обратно, вместо того чтобы направить на развитие ЖКХ. При этом субсидия носила целевой характер и район не мог использовать ее на иные цели. А 25 марта 2025 года соглашение между республикой и районом о выделении субсидии и вовсе расторгли по согласию сторон.Чего теперь ждать жителям Нижнеангарска, Янчукана и Байкальского? Дмитрий Кобунов подтвердил, что финансирование планировалось реализовать из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода», но он завершился в 2024 году.- Продление по федеральному проекту не предусматривалось. Проектная документация администрацией не была разработана. Таким образом, полагаем, что в случае принятия решения администрацией о реализации мероприятий она может рассмотреть возможность разработки проектной и рабочей документации по вышеуказанным объектам за счет местного бюджета, - подытожил первый замминистра строительства.Игорь Пухарев подчеркнул, что решение суда первой инстанции еще не вступило в силу. МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» подало апелляционную жалобу. Следовательно, по мнению главы района, сейчас нет оснований для привлечения к ответственности лица, подписавшего решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов. К тому же само право заказчика на такой отказ было предусмотрено текстами контрактов.- С решением мы не согласны, считаем, что оно подлежит отмене как постановленное с нарушением норм материального и процессуального права, - высказал свою позицию глава района, отметив ряд своих замечаний.Один из аргументов муниципалитета касается результата работ по первому этапу. Итогом стало разработанное и согласованное задание на проектирование, отвечающее необходимым требованиям.- В материалах дела такие задания отсутствуют, - убежден глава. По его мнению, у суда не имелось достаточных оснований полагать, что заказчик при одностороннем отказе от исполнения контрактов действовал неразумно, недобросовестно, игнорируя законные интересы предпринимателя.В части взыскания убытков критически настроенный Игорь Пухарев назвал вердикт суда неправильным: «привлекая к исполнению контрактов субподрядчика, подрядчик, как индивидуальный предприниматель, действовал самостоятельно и на свой риск».- Будем оказывать МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» необходимую поддержку при рассмотрении апелляционной жалобы, - решительно отметил глава Северо-Байкальского района.Хотелось бы видеть такую же решительность при освоении той самой субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Тогда, вероятно, ее не пришлось бы возвращать в республику и расторгать соглашение.