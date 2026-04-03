В Улан-Удэ возьмутся за левую часть парка «Мемориал Победы»

В Улан-Удэ в ближайшее время возьмутся за левую часть парка «Мемориал Победы». Поэтапным благоустройством займется ИП Кармышов – с подрядной организацией заключили муниципальный контракт. Работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В комитете городского хозяйства подчеркнули, что инженерную подготовку территории уже выполнили: ранее в рамках мастер-плана развития центра города здесь обновили теплосети и водопровод.

Подрядчик обновит территорию, при этом сохранив исторический облик и зеленые насаждения. Специалисты обустроят пешеходные тропы, велодорожки, построят детскую игровую и смотровые площадки.

«Территория будет разделена на «тихие» и «активные» зоны. Предусмотрено создание «дождевых садов» — современных элементов ландшафта, предназначенных для естественного сбора осадков с высадкой влагоустойчивых растений», - рассказали в мэрии.

Напомним, в 2024 году благоустроили правую часть общественной территории.