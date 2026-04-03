Общество 03.04.2026 в 16:39

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии поделилась трогательной историей семьи
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

«Я без мамы не могу, как бурят без бууз…»: уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина поделилась трогательной историей семьи.

Летом 2025 года двух детей, 8-летнего мальчика и 2-летнюю девочку, разлучили с матерью. Суд лишил одинокую женщину родительских прав – на то были основания. А ребятишек направили в центр «Малышок».

Мать не опустила руки и встала на путь исправления: пролечилась, привела в порядок жилье, официально трудоустроилась, исправно платит алименты и не прерывает связь с детьми. Перед Новым годом ее сына и дочь устроили в замещающую семью. Но они все равно хотят вернуться к родной маме.

Сейчас в суде рассматривается вопрос о восстановлении женщины в родительских правах. Омбудсмен пообещала поддержать ее и помочь в сборе необходимых доказательств. Следующий судебный процесс назначен на 8 апреля.

«Изучая материалы дела, я увидела строки, которые невозможно читать без трепета. Это слова восьмилетнего мальчика: «Я сильно-сильно хочу к маме, я без мамы не могу, как бурят без бууз... Если я навсегда останусь без мамы, я расстроюсь». Это не просто детское сравнение. Это крик души ребенка, для которого мама – как воздух, как родная земля. Мы поддержим эту женщину на пути к исправлению. Дети должны быть с мамой. Особенно когда она доказала, что готова быть для них настоящей защитой и опорой», - прокомментировала Вероника Штыкина.

