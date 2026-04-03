Житель Улан-Удэ стал инвалидом после похода в баню

В 2014 году Олег Сафонов (имя и фамилия изменены) отмечал день рождения друга в гостевом доме «Серебряный ручей» на Верхней Березовке. Вечер должен был остаться в памяти приятными воспоминаниями, но вместо этого превратился в начало многолетней борьбы за справедливость. Выходя из бани, мужчина споткнулся и рухнул в бетонную яму. Тяжелая черепно-мозговая травма, трепанация черепа, четыре операции, бессрочная инвалидность - таков печальный итог. А владелец гостевого дома, где мужчина отдыхал, так и не признал вины. И только спустя 11,5 года суд поставил точку: бывший предприниматель должен выплатить пострадавшему полмиллиона рублей компенсации морального вреда и еще 250 тысяч штрафа. История, начавшаяся в июне 2014 года, завершилась в феврале 2026.10 июня 2014 года Олег Сафонов вместе с друзьями приехал в гостевой дом на Верхней Березовке, чтобы отметить день рождения. Заведение тогда принадлежало предпринимателю, оказывавшему услуги бани и гостевого дома. Компания заказала баню, заплатила деньги, вечер обещал быть приятным.Около десяти вечера сотрудник сообщил, что баня готова. Компания зашла внутрь. А через некоторое время Сафонов решил выйти на улицу. Он направился к выходу и… споткнулся. Оказалось, что прямо за порогом в темноте зияла бетонная яма. Никакой двери, ограждения или предупреждающей таблички там не было. Мужчина рухнул вниз.Друзья вызвали скорую. Сафонова госпитализировали в БСМП с диагнозом, который врачи потом описали в выписке как «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени со сдавлением острой субдуральной гематомой правой гемисферы, субарахноидальное кровоизлияние, линейный перелом теменной, затылочной кости». Ему сделали трепанацию черепа - удалили часть кости, чтобы снять давление. Потом была еще одна операция.С 10 по 25 июня 2014 года Сафонов находился в отделении нейрохирургии. Затем началась долгая реабилитация. В 2017 году он снова лег в больницу: ему делали краниопластику - закрывали дефект черепа. Но пластина не прижилась, в 2020 году ее удалили. В 2022-м, уже в федеральном центре нейрохирургии, провели микрохирургическую пластику индивидуальным имплантом. Всего прошло четыре сложнейших операции.Медико-социальная экспертиза установила Сафонову третью группу инвалидности бессрочно. Это значит, что последствия той травмы останутся с ним навсегда. Головные боли, головокружения, невозможность вести привычный образ жизни, работать полноценно, строить личную жизнь. После операции от него ушла жена. На иждивении остался несовершеннолетний ребенок.Пока Сафонов лечился, судьба гостевого дома изменилась. В марте 2015 года его владелец продал здание и земельный участок. А предпринимательскую деятельность прекратил в октябре 2016 года. Но на момент происшествия - 10 июня 2014 - он был собственником и оказывал услуги.В суде владелец вину не признавал. Его представитель настаивал: яма была огорожена, вход в помещение заколочен доской, имелась предупреждающая табличка. А сам Сафонов, по словам ответчика, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения: при госпитализации в крови обнаружили 4,2 промилле. Значит, травма - его собственная неосторожность.Суд не поверил этим доводам. Друзья Сафонова, которые находились с ним в тот вечер, рассказали, что никакой двери или таблички не было. Комната, где зияла яма, была открыта. На улице стояла темнота, за порогом - сразу провал и никаких ограждений. Их показания подтвердились фотографиями, сделанными на месте происшествия в тот же день. Работник гостевого дома – бармен - тоже подтвердил: помещения в бане были в свободном доступе, двери не закрывались. Комнату с ямой отделяла разве что пластиковая дверь, но никаких запоров, заколоченных досок или предупреждений не было.Представитель владельца настаивал на том, что Сафонов сам виноват: пил, не смотрел под ноги. Судья с этим не согласился. Грубая неосторожность - это когда человек понимает опасность, предвидит последствия, но легкомысленно надеется, что все обойдется. Здесь же доказательств того, что Сафонов знал о яме и сознательно пошел на риск, не было. Алкогольное опьянение - это не про грубую неосторожность, это про состояние, в котором человек оказался, пользуясь услугой, которую ему предоставили. И ответственность за безопасность этой услуги целиком на владельце.Суд отметил: если бы яма была огорожена, а доступ к ней закрыт, травмы бы не случилось. Неважно, был человек пьян или трезв. Ответчик не представил ни одного убедительного доказательства того, что он сделал все возможное для безопасности гостей.Районный, а затем и Верховный суд Бурятии, куда владелец подал апелляцию, применили к этой истории Закон «О защите прав потребителей». Сафонов оплатил услугу бани, значит, он потребитель. Следовательно, имеет право на безопасность. Продавец или исполнитель отвечает за вред, причиненный из-за недостатков услуги, даже если сам не виноват. В данном случае вина владельца была доказана, но даже если бы ее не было, ответственности он бы не избежал - такова специфика этого закона.Суд первой инстанции взыскал с предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя - еще 250 тысяч. Истец просил 3 млн, но суд посчитал 0,5 млн разумной и справедливой суммой, учитывая тяжесть травмы, длительность лечения и страданий.Апелляция, рассмотренная 9 февраля 2026 года, оставила решение в силе. Коллегия Верховного суда подробно разобрала каждый довод владельца гостевого дома и признала их несостоятельными.Решение суда, конечно, не вернет человеку здоровье. Но это признание того, что вред был причинен и по чужой вине. Для Сафонова, возможно, это важнее миллионов. А для всех, кто пользуется услугами гостевых домов, бань, кафе - напоминание: закон на стороне потребителя. И если владельцы не обеспечивают безопасность, отвечать придется по полной.