Аграриев Бурятии наградили за помощь СВО

В Бурятии член «Боевого братства», волонтер с 44-летним стажем Баир Цырендашиев вручил фермерам благодарственные письма и медали «За помощь специальной военной операции».

Так, награды получили руководитель ИМЦ Батомунко Цыбиков, замглавы – начальник УСХ Мухоршибирского района Эрдэни Гомбоев, управляющий КФХ Ванчик Дамбиев, депутат райсовета Мухоршибирского района Даши Гомбожапов.

Баир Цырендашиев объездил 18 областей по местам боев ВОВ. С начала спецоперации он помогает госпиталям и раненым. Увидев самоотверженность земляков, он инициировал учреждение и вручение наград.

«Эти молодые парни, которые участвуют в мероприятиях – все фермеры. Кто из них скот сдает на нужды СВО, в деньгах одна корова 50-100 тысяч. Они же ничего не говорят. Да, сдали-сдали, ладно. Вот с Батомунко Валерьевичем тоже гуманитарку развозили, машины гоняли туда-сюда», - рассказал активист.