Общество 03.04.2026 в 17:33

В Бурятии экс-руководитель лесхоза приписал заслуги жителей своим подчиненным

Его обвиняют в служебном подлоге
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бичурском районе Бурятии бывшего руководителя Буйского лесхоза обвиняют в служебном подлоге. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали в прокуратуре республики, с октября по декабрь 2024 года обвиняемый внес заведомо ложные сведения в три акта о выполнении мероприятий по восстановлении лесов. Так он хотел сокрыть факт невыполнения государственного задания.

Мужчина указал, что работы выполнили сотрудники учреждения, хотя фактически их проводили местные жители.

Теги
служебный подлог лесхоз

