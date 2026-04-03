В Бурятии экс-руководитель лесхоза приписал заслуги жителей своим подчиненным

В Бичурском районе Бурятии бывшего руководителя Буйского лесхоза обвиняют в служебном подлоге. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали в прокуратуре республики, с октября по декабрь 2024 года обвиняемый внес заведомо ложные сведения в три акта о выполнении мероприятий по восстановлении лесов. Так он хотел сокрыть факт невыполнения государственного задания.

Мужчина указал, что работы выполнили сотрудники учреждения, хотя фактически их проводили местные жители.