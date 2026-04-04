Общество 04.04.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 4 апреля
17-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, заниматься строительством дома и печи, совершать куплю-продажу и прочие приумножающие действия, проводить обряды по усопшим.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; для омовения, совершения ритуала огненной пуджи, проведения помолвок и свадеб.
Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие направления благоприятно.
Фото: Номер один
