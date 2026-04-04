Общество 04.04.2026 в 12:20
В Улан-Удэ изменили приоритет движения на перекрестке Ринчино–Ченкирова
Главной сделали дорогу в сторону школы №108, чтобы обезопасить перевозку детей
Текст: Станислав Сергеев
В Октябрьском районе Улан-Удэ изменили схему движения на перекрестке улицы Ринчино и поворота на улицу Ченкирова. Об этом сообщил Комитет по транспорту столицы Бурятии.
Теперь главной дорогой считается направление по улице Ринчино в сторону школы №108 и обратно. Второстепенной - направление в сторону улицы Ченкирова и прилегающих микрорайонов.
Изменения приоритета проезда ввели для безопасной перевозки детей и улучшения дорожной ситуации. Решение приняла Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ 3 марта 2026 года. Водителей просят быть внимательными на этом участке и учитывать новые правила.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
