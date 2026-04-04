В Улан-Удэ изменили приоритет движения на перекрестке Ринчино–Ченкирова

В Октябрьском районе Улан-Удэ изменили схему движения на перекрестке улицы Ринчино и поворота на улицу Ченкирова. Об этом сообщил Комитет по транспорту столицы Бурятии.Теперь главной дорогой считается направление по улице Ринчино в сторону школы №108 и обратно. Второстепенной - направление в сторону улицы Ченкирова и прилегающих микрорайонов.Изменения приоритета проезда ввели для безопасной перевозки детей и улучшения дорожной ситуации. Решение приняла Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ 3 марта 2026 года. Водителей просят быть внимательными на этом участке и учитывать новые правила.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ