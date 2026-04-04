Общество 04.04.2026 в 12:27

В Улан-Удэ отремонтируют четыре участка канализационных сетей

Старые трубы починят без раскопок дорог и дворов с помощью полимерного «чулка»
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ в этом году приведут в порядок четыре важных участка канализационных коммуникаций. Работы уже стартовали на улицах Ключевская — Трубачеева, где подрядчик отремонтирует 545 метров канализации.

Также запланирована реконструкция коллекторов и сетей на участке «Сокол – Сотниково» (почти 1,4 километра), на улицах Асеева – Лесопильная – Воровского (1,5 километра) и на проспекте Строителей (782 метра).

Ремонт будут проводить по современной технологии «навивки» — внутри старых труб прокладывают специальный полимерный «чулок». Этот метод позволяет не перекапывать дороги и дворы, а значит, не нарушать благоустройство. Кроме того, технология укрепляет стенки коллектора изнутри, восстанавливает герметичность и пропускную способность даже при критическом износе и продлевает срок службы коммуникаций на десятилетия.

