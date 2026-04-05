Общество 05.04.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 5 апреля
18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.
Неблагоприятно: для занятий государственными делами, торговли и строительства дома, проведения похорон.
Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу, особенно на восток.
Фото: Номер один
