Зурхай на воскресенье, 5 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.Неблагоприятно: для занятий государственными делами, торговли и строительства дома, проведения похорон.Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу, особенно на восток.Фото: Номер один