Общество 05.04.2026 в 10:26
Ледовые переправы Бурятии закрываются
На сегодня действуют 7 переправ
Текст: Номер один
Как сообщил МЧС РБ, ледовые переправы постепенно закрываются. Причиной тому потепления и ухудшения состояния льда. На сегодня прекратила работу ледовая переправа в п. Ильинка Прибайкальского района на реке Селенга.
На данный момент в Бурятии действуют 7 официальных ледовых переправ в Муйском и Баргузинском районах.
МЧС России напоминает о необходимости пользоваться только официальными ледовыми переправами; соблюдать требования знаков по грузоподъемности; не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; быть внимательными при выборе мест для рыбалки.
