Общество 05.04.2026 в 10:26

Ледовые переправы Бурятии закрываются

На сегодня действуют 7 переправ
Фото: МЧС РБ

Как сообщил МЧС РБ, ледовые переправы постепенно закрываются. Причиной тому потепления и ухудшения состояния льда. На сегодня прекратила работу ледовая переправа в п. Ильинка Прибайкальского района на реке Селенга.

На данный момент в Бурятии действуют 7 официальных ледовых переправ в Муйском и Баргузинском районах.

МЧС России напоминает о необходимости пользоваться только официальными ледовыми переправами; соблюдать требования знаков по грузоподъемности; не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; быть внимательными при выборе мест для рыбалки.

Все новости

В Бурятии восстановили работу Фонда капитального ремонта
06.04.2026 в 09:13
Зурхай на понедельник, 6 апреля
06.04.2026 в 06:02
В Бурятии районные власти не смогли освоить миллионы
06.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
Читайте также
Зурхай на понедельник, 6 апреля
19-й лунный день
06.04.2026 в 06:02
В Бурятии районные власти не смогли освоить миллионы
Деньги выделили на реконструкцию систем водоснабжения
06.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
