Ледовые переправы Бурятии закрываются

Как сообщил МЧС РБ, ледовые переправы постепенно закрываются. Причиной тому потепления и ухудшения состояния льда. На сегодня прекратила работу ледовая переправа в п. Ильинка Прибайкальского района на реке Селенга.

На данный момент в Бурятии действуют 7 официальных ледовых переправ в Муйском и Баргузинском районах.

МЧС России напоминает о необходимости пользоваться только официальными ледовыми переправами; соблюдать требования знаков по грузоподъемности; не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; быть внимательными при выборе мест для рыбалки.