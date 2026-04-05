Ушла из жизни ветеран педагогического труда Бурятии

Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева сообщает о кончине ветерана педагогического труда, Отличника культуры СССР, ветерана труда военных лет Валентины Владимировны Бутухановой. Она ушла из жизни на 98-м году.

Общий трудовой стаж Валентины Владимировны Бутухановой составляет 55 лет. Валентина Владимировна более 40 лет преподавала русский язык и литературу в нашем колледже, воспитала три выпуска. Многие её ученики стали заслуженными артистами и танцуют на ведущих сценах России и мира.

Ей посчастливилось работать в одном коллективе с выдающимися людьми – Петром Абашеевым и Ларисой Сахьяновой, чьи имена сегодня носит колледж. В своих воспоминаниях она подчёркивала, как богато творческое наследие, оставленное нам этими корифеями, и как ценен их нравственный ориентир.

Прощание состоится 7 апреля в 11:00, ул. Пирогова, 9а, малый зал.