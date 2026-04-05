Жителям Бурятии напомнили о клещах

Ученые утверждают, что зима с большим количеством снега помогает клещам пережить холода, что способствует их успешной зимовке. С приходом тёплой погоды клещи активизируются.

Главный государственный санитарный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев подчеркнул, что для снижения риска заражения клещевым вирусным энцефалитом в этом эпидсезоне важно вакцинироваться. Осложнения после этого заболевания могут быть крайне опасны для здоровья. Особенно рекомендуется пройти иммунизацию детям и людям, чья работа связана с повышенным риском заражения. Тем, кто ранее не прививался, предлагается экстренная схема вакцинации: сначала сделать первую прививку, а через месяц — вторую. Если вы уже вакцинировались ранее, необходимо пройти ревакцинацию. Вакцина является качественной, эффективной и безопасной. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства.

К неспецифическим мерам профилактики всех клещевых инфекций относятся акарицидные обработки территорий, где часто бывают люди. Эти обработки проводятся сразу после таяния снега, примерно с середины апреля. В республике ежегодно увеличивается объём таких обработок и оценивается их качество в местах массового пребывания людей, включая парки, летние лагеря, турбазы и места проведения спортивных и культурных мероприятий. Если вы живёте в частном доме или на даче, рекомендуется провести акарицидные обработки территории с помощью специализированных служб.

Также необходимо соблюдать базовые меры предосторожности:

· При посещении лесов, парков, дачных участков и других природных зон используйте репелленты, обрабатывая ими одежду и открытые участки тела.

· Носите светлую одежду с длинными рукавами, которая плотно прилегает к телу, заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки, и обязательно используйте головной убор, чтобы минимизировать открытые участки кожи.

· Регулярно проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей, уделяя особое внимание складкам кожи, волосистой части головы, ушам, подмышечным и паховым областям. Избегайте сидения на траве и используйте подстилки.

· Если клещ присосался, немедленно обратитесь к врачу.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия настоятельно призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения клещевыми инфекциями.