Общество 05.04.2026 в 13:21

Улан-Удэ готовится к цветочному буйству

Центр города украсят миксбордерами
Текст: Номер один
В «Городском лесничестве» подрастает рассада для украшения улицы Сухэ-Батора. В этом году было решено создать на улице миксбордер – сложную клумбу с многоуровневой посадкой растений. В отличие от стандартных цветников, в миксбордере гармонично сочетаются растения разной высоты, формы и текстуры. Это позволяет создать объёмную и живую композицию, которая радует глаз на протяжении всего сезона.

Для оформления улицы Сухэ-Батора был выбран особый набор растений: колеусы, настурции и петунии обеспечат яркие цветовые акценты; дихондра и вербейник монетчатый создадут эффектные каскады; декоративные злаки придадут композиции современный вид.

На следующей неделе цветы, которые будут украшать город, переместятся в теплицы. В тех местах, где они росли всю зиму, растениям стало тесно, как сообщили в МБУ «Городское зеленое строительство».

В теплицах их ждёт больше света и пространства. Там они смогут окрепнуть перед тем, как будут высажены на городские улицы.

— Мы планируем пересадить их в скверы и мобильные кадки, которые разместят на улицах города. Они станут ярким украшением к 360-летию Улан-Удэ, – рассказала сотрудник МБУ «Городское зеленое строительство» Анжелика Лопатина

Все новости

В Бурятии восстановили работу Фонда капитального ремонта
06.04.2026 в 09:13
Зурхай на понедельник, 6 апреля
06.04.2026 в 06:02
В Бурятии районные власти не смогли освоить миллионы
06.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Зурхай на понедельник, 6 апреля
19-й лунный день
06.04.2026 в 06:02
В Бурятии районные власти не смогли освоить миллионы
Деньги выделили на реконструкцию систем водоснабжения
06.04.2026 в 06:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
