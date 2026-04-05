Улан-Удэ готовится к цветочному буйству

В «Городском лесничестве» подрастает рассада для украшения улицы Сухэ-Батора. В этом году было решено создать на улице миксбордер – сложную клумбу с многоуровневой посадкой растений. В отличие от стандартных цветников, в миксбордере гармонично сочетаются растения разной высоты, формы и текстуры. Это позволяет создать объёмную и живую композицию, которая радует глаз на протяжении всего сезона.

Для оформления улицы Сухэ-Батора был выбран особый набор растений: колеусы, настурции и петунии обеспечат яркие цветовые акценты; дихондра и вербейник монетчатый создадут эффектные каскады; декоративные злаки придадут композиции современный вид.

На следующей неделе цветы, которые будут украшать город, переместятся в теплицы. В тех местах, где они росли всю зиму, растениям стало тесно, как сообщили в МБУ «Городское зеленое строительство».

В теплицах их ждёт больше света и пространства. Там они смогут окрепнуть перед тем, как будут высажены на городские улицы.

— Мы планируем пересадить их в скверы и мобильные кадки, которые разместят на улицах города. Они станут ярким украшением к 360-летию Улан-Удэ, – рассказала сотрудник МБУ «Городское зеленое строительство» Анжелика Лопатина