Молодой режиссер и актер Бурдрама, решил выяснить, насколько часто на улицах столицы республики можно услышать бурятскую речь. Для этого он вышел в центр города и провел социальный эксперимент, результат которого показал в коротком ролике в соцсетях.

С плакатом в руках, на котором было написано: «Посигналь, если знаешь бурятский», — Цырен прошелся по ключевым точкам Улан-Удэ. Его маршрут пролегал по улице Балтахинова, мимо Бурятского драматического театра, а также через площади Советов и Революции.

Как оказалось, затея удалась на славу. Многие водители охотно откликались на призыв режиссера и сигналили в знак того, что владеют родным языком, что очень радовало автора идеи. Кстати, Цырен не ограничивался только автомобилистами — он также время от времени подходил с тем же вопросом к прохожим.

В комментариях под видео пользователи высоко оценили задумку Батоцыренова, назвав эксперимент «отличной и креативной инициативой». Пост в социальных сетях собрал много положительных отзывов.