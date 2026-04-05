Общество 05.04.2026 в 13:50

В Иркутске закрываются рестораны

Сразу четыре гастрономических заведений объявили о закрытии
Текст: Иван Иванов
сгенерировано ИИ

В Иркутске за первую неделю апреля объявили о предстоящем закрытии сразу четыре крупного заведения, что стало тревожным сигналом на фоне экономического кризиса, с которым сталкивается город и его ресторанный бизнес. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

Ресторан «Русский», открытый в 2020 году и входящий в холдинг «Редрок», объявил о своем закрытии. Последний день работы — 15 апреля. «Русский» славился современной русской кухней и уютной атмосферой, а его закрытие стало потерей для любителей домашней кухни и градообразных традиций.
Кафе Chicko, известное как K-pop-кафе, с 6 апреля перестает работать. Заведение, открывшееся в октябре 2023 года, быстро привлекло внимание благодаря своей необычной тематике, однако во многом из-за роста расходов на аренду и продукты, а также уменшения доходов, франшиза закрылась уже через несколько месяцев после открытия.

Мясной ресторан «Гриль Хаус» на улице Урицкого, открывшийся всего полгода назад — в октябре 2025-го — временно прекращает работу. В ресторане заявили о необходимости «сделать паузу», надеясь вернуться чуть позже и стать «еще лучше для вас».

Бар «Show must go on» на улице Карла Маркса, который послужил местом отдыха для горожан, объявил о закрытии с 1 мая.
Иркутский  бизнес сталкивается с падением спроса в условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного падением доходов компаний и бюджета в 2025 году вследствие наложения западных санкций на ориентированную на экспорт экономику региона.

