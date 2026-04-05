Общество 05.04.2026 в 16:27

Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца

Так накануне Пасхи можно будет гарантированно избежать пищевых отравлений
Текст: Иван Иванов
Фото: Номер один

В преддверии Пасхи и сезона домашней выпечки эксперты в Роскачестве напомнили о правилах безопасности при использовании куриных яиц. По словам экспертов, на поверхности скорлупы могут находиться бактерии, включая сальмонеллу. Как сообщает портал «Газета.ру», специалисты Центра компетенций по пищевой безопасности подчеркнули, что мыть яйца перед приготовлением необходимо, однако делать это следует правильно и непосредственно перед использованием.

Основная задача — не визуальная чистота скорлупы, а предотвращение попадания бактерий внутрь продукта при разбивании. Эксперты также отметили, что при разбивании немытого яйца частицы скорлупы и загрязнения могут попасть в белок или желток, что особенно опасно для блюд, не подвергающихся длительной термической обработке, таких как глазунья с жидким желтком, домашний майонез и кремы. Поэтому рекомендуется перед использованием промывать яйца теплой водой с мылом или пищевым моющим средством, тщательно вытирать их одноразовым полотенцем и только после этого разбивать.

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

