Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье

Православные Бурятии отметили важный двунадесятый праздник — Вербное воскресенье. В этот день в храмах республики проходят богослужения и праздничные молебны.

«В этот праздник вспоминаются события, предшествовавшие страданиям Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Господь наш Иисус Христос на молодом осле торжественно въехал в ворота Иерусалима. Народ, который стал свидетелем чудесного воскрешения Господом Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя, устилая Его дорогу ваиями — пальмовыми ветвями», - сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В России пальмовые ветви в богослужениях заменили на вербу. Темно-красный цвет веточек символизирует кровь Христову, пролитую за спасение мира, а белые пушистые кисточки — души людей, очищенные жертвой Спасителя.

Верующие освящают вербные ветви в храме, а затем приносят их домой и хранят до следующего года.