Общество 06.04.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 6 апреля

19-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 6 апреля
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, совершать омовение, вспахивать землю, подавлять духа Си и заниматься умиротворяющими делами.

Неблагоприятно: принимать невесту (невестку), для торговли и дел, связанных с государством, а также сбора урожая, освящения божеств и реликвий, празднеств, установки объектов почитания и покупки скота, поминок и подношений для умершего.

Стрижка волос: к процветанию.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru