Общество 06.04.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 6 апреля
19-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, совершать омовение, вспахивать землю, подавлять духа Си и заниматься умиротворяющими делами.
Неблагоприятно: принимать невесту (невестку), для торговли и дел, связанных с государством, а также сбора урожая, освящения божеств и реликвий, празднеств, установки объектов почитания и покупки скота, поминок и подношений для умершего.
Стрижка волос: к процветанию.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: принимать невесту (невестку), для торговли и дел, связанных с государством, а также сбора урожая, освящения божеств и реликвий, празднеств, установки объектов почитания и покупки скота, поминок и подношений для умершего.
Стрижка волос: к процветанию.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
Фото: Номер один
