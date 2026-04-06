Зурхай на понедельник, 6 апреля

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, совершать омовение, вспахивать землю, подавлять духа Си и заниматься умиротворяющими делами.Неблагоприятно: принимать невесту (невестку), для торговли и дел, связанных с государством, а также сбора урожая, освящения божеств и реликвий, празднеств, установки объектов почитания и покупки скота, поминок и подношений для умершего.Стрижка волос: к процветанию.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.