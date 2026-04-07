Зурхай на вторник, 7 апреля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; для создания новой семьи, государственных дел, праздничных мероприятий и строительства жилья, проведения собраний и важных встреч.Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один