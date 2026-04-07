Общество 07.04.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 7 апреля
20-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; для создания новой семьи, государственных дел, праздничных мероприятий и строительства жилья, проведения собраний и важных встреч.
Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
