Житель Бурятии нашел в доме покойной матери ружье

В Бурятии житель села Мухоршибирь нашел в доме покойной матери ружье. Мужчина решил навести порядок и разобрать вещи в деревянном шкафу. Среди одежды он и заметил оружие.

Сельчанин передал находку в правоохранительные органы. Он не знал, что у родственницы хранится подобное.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установили, что это незарегистрированное гладкоствольное двуствольное огнестрельное охотничье ружье модели «ТОЗ-63» 16 калибра. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что оно находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы.

«В рамках программы возмездной сдачи оружия росгвардейцы оформили документы для денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей, которое будет выплачено в установленном порядке гражданину за добровольную сдачу незаконного оружия», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.