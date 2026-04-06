Общество 06.04.2026 в 09:27

Житель Бурятии нашел в доме покойной матери ружье

Оружие спрятали среди одежды
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Бурятии житель села Мухоршибирь нашел в доме покойной матери ружье. Мужчина решил навести порядок и разобрать вещи в деревянном шкафу. Среди одежды он и заметил оружие.

Сельчанин передал находку в правоохранительные органы. Он не знал, что у родственницы хранится подобное.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установили, что это незарегистрированное гладкоствольное двуствольное огнестрельное охотничье ружье модели «ТОЗ-63» 16 калибра. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что оно находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы.

«В рамках программы возмездной сдачи оружия росгвардейцы оформили документы для денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей, которое будет выплачено в установленном порядке гражданину за добровольную сдачу незаконного оружия», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
