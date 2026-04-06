В Улан-Удэ кладмен-рецидивист сбывал героин

В Улан-Удэ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали 36-летнего местного жителя, который сбывал героин, делая «закладки».

У мужчины обнаружили и изъяли 12 свертков с героином. Еще пять свертков нашли в тайниках на территории Железнодорожного района. Общая масса изъятой «дури» составила более четырех граммов.

Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.

Полицейские устанавливают иных лиц, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.