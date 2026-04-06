В Бурятии директор ДК незаконно сдавал актовый зал в аренду

В Хоринском районе Бурятии директор дома культуры незаконно сдавал актовый зал в аренду. За 2025 год он заключил с индивидуальными предпринимателями 17 договоров.

Как пояснили в прокуратуре, нарушение заключалось в том, что директор не получил на все это согласие собственника – администрации района. Тем самым он пренебрег Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

«По постановлению прокурора директор учреждения культуры привлечен к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом) в виде предупреждения», - отметили в надзорном ведомстве.