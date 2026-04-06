Общество 06.04.2026 в 10:38

В Бурятии «откапиталят» мост через реку Тугнуй

Работы планируют завершить в 2027 году
Текст: Карина Перова
В Бурятии «откапиталят» мост через реку Тугнуй
Фото: минтранс Бурятии

В Мухоршибирском районе Бурятии в этом году приступят к капитальному ремонту моста через реку Тугнуй. Он расположен возле села Бом, на 34-м километре местной автодороги «Хошун-Узур – Никольск».

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Договор с подрядной организацией находится на стадии подписания. Капремонт сооружения, которое обеспечивает проезд сразу к нескольким населенным пунктам, планируют завершить в 2027 году.

«Мост важен для жителей Мухоршибирского района. Он расположен на местной дороге и обеспечивает связь с несколькими селами, по нему проходят местные маршруты, в том числе школьные», - отметили в райадминистрации.  

В минтрансе региона подчеркнули, что мост будет иметь протяженность более 20 погонных метров. Опоры и пролетное строение выполнят из железобетона. Так как дорога грунтовая, в проекте предусмотрено устройство однослойного цементобетонного покрытия проезжей части.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
