Жители Улан-Удэ неосознанно травят белок

В столице Бурятии посетители «Дороги долгой жизни» в дацане на Лысой горе неосознанно травят белок. Бдительные горожане заметили в кормушках миндаль, который является для зверьков ядом.

К слову, о смертельной опасности этих косточек написано на информационном стенде. Однако он стоит в самом конце тропы, и не все на него обращают внимание, сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».

Также белочек нельзя кормить семечками, чипсами, хлебом, шоколадом, шампиньонами, вешенками и прочим «человеческим» угощением.