Общество 06.04.2026 в 10:52
Жители Улан-Удэ неосознанно травят белок
Зверьков кормят миндалем
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии посетители «Дороги долгой жизни» в дацане на Лысой горе неосознанно травят белок. Бдительные горожане заметили в кормушках миндаль, который является для зверьков ядом.
К слову, о смертельной опасности этих косточек написано на информационном стенде. Однако он стоит в самом конце тропы, и не все на него обращают внимание, сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».
Также белочек нельзя кормить семечками, чипсами, хлебом, шоколадом, шампиньонами, вешенками и прочим «человеческим» угощением.