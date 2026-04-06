Аферисты развели улан-удэнку почти на 1,2 млн рублей

Жительница Улан-Удэ потеряла почти 1,2 млн рублей, поверив в уже классическую схему мошенников. Все началось со звонка в мессенджере – аферистка стала навязывать услугу по «замене домофона». Она уточнила, сколько необходимо ключей, и заявила, что для их получения нужно назвать код из сообщения. Горожанка продиктовала цифры, после чего разговор прекратился.

После она получила голосовое сообщение с предупреждением о том, что нельзя сообщать коды посторонним лицам. Обеспокоенная женщина позвонила по указанному номеру, попав на «сотрудника Роскомнадзора». Жулик порекомендовал ей зайти в личный кабинет портала «Госуслуги» и сменить пароль. В личном кабинете улан-удэнка обнаружила оформленную на её имя доверенность.

Затем с ней связались якобы сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Те предупредили, что ее деньги могут быть использованы в противоправных целях, и убедили действовать по их указаниям, не сообщая о происходящем близким. На следующий день женщина обратилась в разные отделения банков города, где сняла 1 млн 170 тысяч рублей.

«По указанию злоумышленников она проследовала к банкомату в одном из торговых центров и внесла деньги несколькими операциями, полагая, что переводит их на «безопасный счёт». Только после вмешательства родственников она поняла, что стала жертвой мошенников», - рассказали в МВД по Бурятии.