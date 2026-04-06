В апреле Улан-Удэ посетит писатель Алексей Варламов

В субботу 18 апреля Улан-Удэ станет столицей известной патриотическо-языковой акции «Тотальный диктант». Участникам предстоит написать текст о детстве Пушкина, специально созданный Алексеем Варламовым.

В столице Бурятии будет 10 мест, где акция пройдет в очном формате в ряде общеобразовательных школ и вузов. Центральной площадкой будет юрта у реки, где Варламов и озвучит свой текст. Оттуда также организуют трансляцию. В юрте будет максимум 250 мест для участников.

В целом по России диктант можно будет очно написать более чем в тысяче населенных пунктах. В Улан-Удэ ожидается очное участие около тысячи человек. Конечно, акция доступна и в зарубежных странах. Но доступно онлайн-участие.

Ежегодно этот диктант пишут более миллиона человек. Текст «Тотального диктанта» переведен на 26 языков народов России. Как отметил Вячеслав Беляков, директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», переведен он, в том числе, на бурятский язык. Регистрация на акцию стартует 8 апреля в 7 часов по московскому времени.