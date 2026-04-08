Снятие наличных с кредитной карты
Вопрос: «У меня кредитная карта, и банк обещает бесплатное снятие наличных. Но друг говорит, что это обман. Так можно ли снимать деньги с кредитки без потерь?» Андрей, Северобайкальск.
Снимать наличные с кредитки — всегда дороже, чем платить картой. Банки зарабатывают на безналичных операциях: за каждую покупку в магазине они получают комиссию от торговой точки. Когда же клиент снимает наличные, банк этой комиссии лишается. Поэтому финансовые организации компенсируют потери за счёт держателей карт.
В большинстве случаев снятие наличных сопряжено с двумя основными расходами:
● Комиссия за операцию. Обычно она составляет от 3% до 11% от суммы снятия. Иногда банки устанавливают фиксированную плату — например, 50 рублей за каждую 1000 рублей долга, что фактически равно 5%.
● Проценты за пользование деньгами. В отличие от покупок в магазинах, на снятие наличных почти никогда не распространяется льготный (беспроцентный) период. Это значит, что проценты начинают капать с первого же дня после получения денег.
У «бесплатного» снятия наличных есть ловушка. Многие банки рекламируют: «Снимите до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии!». Но даже если комиссии нет, на снятую сумму почти наверняка начислят проценты — от 20% до 69% годовых с первого дня. В некоторых банках условия прописаны мелким шрифтом. Любое нарушение (превышение лимита, просрочка) сразу включает повышенные проценты — известны случаи, когда ставка доходила до 70%.
Если без снятия наличных не обойтись, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:
- Внимательно перечитайте договор. Узнайте точный размер комиссии, условия начисления процентов и есть ли у вашей карты лимит на бесплатное снятие.
- Снимайте деньги только в банкомате вашего банка. За операции в «чужих» банкоматах банк-эмитент может взять дополнительную комиссию.
- Погасите долг как можно быстрее. Не надейтесь на льготный период, которого, скорее всего, нет. Чем быстрее вы вернёте деньги, тем меньше процентов успеет набежать.
- Используйте альтернативные способы. Перевод денег с кредитки на дебетовую карту или через Систему быстрых платежей (СБП) может обойтись дешевле, чем снятие наличных в банкомате. Но и здесь важно заранее уточнить тарифы.
Некоторые банки действительно предлагают продукты с более лояльными условиями. Однако, учтите, кредитная карта — это прежде всего инструмент для безналичной оплаты. Снимать с неё деньги стоит только в крайнем случае и после тщательного изучения всех условий. Иначе «бесплатные» наличные могут превратиться в очень дорогой кредит.