Снятие наличных с кредитной карты

Вопрос: «У меня кредитная карта, и банк обещает бесплатное снятие наличных. Но друг говорит, что это обман. Так можно ли снимать деньги с кредитки без потерь?» Андрей, Северобайкальск.

Снимать наличные с кредитки — всегда дороже, чем платить картой. Банки зарабатывают на безналичных операциях: за каждую покупку в магазине они получают комиссию от торговой точки. Когда же клиент снимает наличные, банк этой комиссии лишается. Поэтому финансовые организации компенсируют потери за счёт держателей карт.

В большинстве случаев снятие наличных сопряжено с двумя основными расходами:

● Комиссия за операцию. Обычно она составляет от 3% до 11% от суммы снятия. Иногда банки устанавливают фиксированную плату — например, 50 рублей за каждую 1000 рублей долга, что фактически равно 5%.

● Проценты за пользование деньгами. В отличие от покупок в магазинах, на снятие наличных почти никогда не распространяется льготный (беспроцентный) период. Это значит, что проценты начинают капать с первого же дня после получения денег.

У «бесплатного» снятия наличных есть ловушка. Многие банки рекламируют: «Снимите до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии!». Но даже если комиссии нет, на снятую сумму почти наверняка начислят проценты — от 20% до 69% годовых с первого дня. В некоторых банках условия прописаны мелким шрифтом. Любое нарушение (превышение лимита, просрочка) сразу включает повышенные проценты — известны случаи, когда ставка доходила до 70%.

Если без снятия наличных не обойтись, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

Внимательно перечитайте договор. Узнайте точный размер комиссии, условия начисления процентов и есть ли у вашей карты лимит на бесплатное снятие. Снимайте деньги только в банкомате вашего банка. За операции в «чужих» банкоматах банк-эмитент может взять дополнительную комиссию. Погасите долг как можно быстрее. Не надейтесь на льготный период, которого, скорее всего, нет. Чем быстрее вы вернёте деньги, тем меньше процентов успеет набежать. Используйте альтернативные способы. Перевод денег с кредитки на дебетовую карту или через Систему быстрых платежей (СБП) может обойтись дешевле, чем снятие наличных в банкомате. Но и здесь важно заранее уточнить тарифы.

Некоторые банки действительно предлагают продукты с более лояльными условиями. Однако, учтите, кредитная карта — это прежде всего инструмент для безналичной оплаты. Снимать с неё деньги стоит только в крайнем случае и после тщательного изучения всех условий. Иначе «бесплатные» наличные могут превратиться в очень дорогой кредит.