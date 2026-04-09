Новые правила на покупки в рассрочку

Вопрос: «Слышал, что с 1 апреля изменились условия покупки товаров в рассрочку. Это коснётся обычных покупателей?» Алексей, Заиграевский район.

Да, действительно, новые правила уже действуют. Во-первых, рассрочка стала по-настоящему бесплатной. Раньше магазины могли ставить две цены: выше — при рассрочке, ниже — при оплате сразу. Теперь это запрещено. Цена товара не зависит от способа оплаты.

Срок рассрочки ограничен. Максимум — 6 месяцев. С 2028 года срок сократится до 4 месяцев. Долгосрочные рассрочки на год и больше уходят в прошлое.

Крупные покупки попадут в кредитную историю. Если товар стоит дороже 50 тысяч рублей, сведения о вашей рассрочке передадут в бюро кредитных историй. Банки увидят эту нагрузку, когда вы решите взять кредит.

Штраф за просрочку ограничили, максимально он может составить 20% годовых от суммы долга. Раньше могли начислить сколько угодно.

Подытожим: рассрочка стала честнее, но короткой и теперь влияет на кредитную историю.