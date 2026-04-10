Отказ от отпуска

Вопрос: «Могу ли я законно отказаться от отпуска, если не согласен с датами по графику?» Владимир, Улан-Удэ.

Сотрудник не может просто взять и отказаться от отпуска, если даты уже утверждены в графике. График отпусков обязателен для всех. Игнорировать его нельзя. Если по графику вам пора отдыхать, работодатель вправе не пустить вас на работу в эти дни.

Перенести отпуск на другое время можно только по серьёзной причине. Например: вы заболели и есть больничный; работодатель не выплатил отпускные за три дня до начала отпуска; на работе аврал, и начальник попросил вас перенести отпуск (но только с вашего письменного согласия). Кроме того, выбирать даты отпуска сами могут беременные женщины и несовершеннолетние работники.

Если вы не будете ходить в отпуск два года подряд, это считается грубым нарушением. За это компании грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Просто отказаться от отпуска по своему желанию закон не позволяет. Лучше попробовать договориться с начальником и написать заявление с просьбой перенести отпуск на другие даты. Если он не согласится, придётся отдыхать по графику.