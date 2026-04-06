Общество 06.04.2026 в 12:18

В Улан-Удэ мусорные контейнерные площадки получают видеонаблюдение

Там работают уже десятки камер
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ мусорные контейнерные площадки получают видеонаблюдение
Современные технологии начали привлекать к борьбе против «мусорных» нарушителей. Идет работа с «управляшками», с провайдерами, с жителями домов. Для установки видеокамеры необходимо согласие жильцов дома.

По словам Дмитрия Федорова, председателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, когда в микрорайоне Стеклозавод на одной контейнерной мусорной площадке установили видеокамеру, через три месяца там порядка стало гораздо больше – уменьшились несанкционированные выбросы мусора и т. д.

В городе есть план по установке камер на 2026 год, но существует вопрос финансирования. Например, на упомянутой стеклозаводской площадке проект безвозмездно поддержал провайдер. Порой удается договориться, чтобы видеокамеры, стоящие на доме, немного повернули для охвата зоны охвата попала мусорной площадки. Одним словом, взыскиваются разные пути.

