В Улан-Удэ полицейские гонялись за телефоном туристки из Москвы

Туристка из Москвы Татьяна поблагодарила сотрудников ДПС из Улан-Удэ. Во время экскурсии по достопримечательностям региона женщина забыла свой телефон в автомобиле экскурсовода. Она обратилась в ближайший пост полиции после безуспешных попыток самостоятельно вернуть гаджет.

Первой на обращение отреагировала инспектор ОБППСП Управления МВД России по Улан-Удэ Виктория Рабданова. Она тут же приступила к поискам смартфона с использованием электронных средств.

Также к делу подключились командир взвода ОБППСП УМВД России по Улан-Удэ Гэсэр Базаров и инспектор Базаржапов Цыдендоржо. Правоохранители установили связь с экскурсоводом, сопроводили москвичку до места встречи и проследили, чтобы телефон ей вернули.

«Татьяна выразила сотрудникам полиции благодарность, отметила в своём письме их профессионализм и внимательность, а также то, что у неё «сформировалось положительное впечатление о регионе, чувство уверенности и полной безопасности», - рассказали в МВД по Бурятии.