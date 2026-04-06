В Улан-Удэ за 20 млн уберут четыре стихийных свалки

В микрорайоне Энергетик, Забайкальский, на ул. Магистральной и на пр. Автомобилистов уберут четыре свалки. Решение об их уборке в свое время принял суд. Недавно прошли торги и определен подрядчик, который уберет все четыре. На это уйдет 20-миллионная республиканская субсидия.

К июню эти несанкционированные скопления отходов исчезнут. Это яркий пример того, как нерадивые горожане становятся причиной трат денег бюджета. А ведь 20 млн рублей можно было направить на другие нужды. Мусор продолжает оставаться традиционной бедой Улан-Удэ.

25 марта начался весенний Месячник чистоты. Из-за погоды прошло лишь 44 экологических акции по уборке. В них участвовало порядка 400 человек. Было вывезено 600 кубометров мусора. Основная работа пройдет во второй части Месячника, когда потеплеет и многое оттает.

Муниципальные чиновники выдают уведомления о необходимости убрать мусор. Идут рейды на предмет соблюдения городских «Правил благоустройства». За их злостное несоблюдение грозят штрафы.