Общество 06.04.2026 в 12:44
В Новосибирске футболисты вышли на матч с детским рисунком на форме
История его 10-летнего автора растрогала всех до слез
Текст: КП-Новосибирск
Иногда судьба даёт второй шанс там, где, казалось бы, его быть не может. История мальчика из Уфы началась с маленького разочарования: его рисунок так и не попал на конкурс - мама в суете забыла отправить работу вовремя. Женщина решила исправить ситуацию и опубликовала работу сына в соцсетях с просьбой поддержать ребенка. Ее пост заметили представители новосибирского ПМФК «Сибиряк». И тогда произошло маленькое чудо: подробнее — в материале КП-Новосибирск.
10-летний Милан из Уфы занимается рисованием с 5 лет.
- Сын с первого класса профессионально плавает, пробовал себя в легкой атлетике, даже в музыкальную школу хотел поступать, но рисование понравилось больше. После школы он всегда рисует роботов, - рассказала КП-Новосибирск Гульмира, мама Милана.
Школьник решил поучаствовать в городском конкурсе «Мой космический мир», рисовал картину месяц.
- Мы начали в конце декабря, а закончили 25 января. Милан специально смотрел онлайн-уроки, как, например, нарисовать Сатурн, космонавта. Итак, целый месяц он трудился над своей работой, - говорит женщина. – Когда сын закончил рисовать и я села загружать его, то увидела, что все сроки вышли. Я перепутала даты… Нужно было сдать рисунок 23 января. Я позвонила организаторам, но по правилам уже не могли принять работу.
Гульмира собралась с духом и сообщила сыну о том, что сроки сдачи работ вышли.
- Я чувствовала свою вину. Милан расстроился, спросил у меня: «Мам, значит, я зря рисовал?..» Предложила ему сфотографироваться на память и решила через пару дней выложить в соцсети. Хотела, чтобы сыну написали приятные слова поддержки, - рассказывает мама Милана.
И это сработало. Короткий ролик разлетелся по всему интернету и собрал два миллиона просмотров.
- Это невероятная картина. Ваш сын - чемпион наших сердец!
- Малыш, не расстраивайся! В жизни еще столько конкурсов будет, где ты будешь впереди.
- Спасибо маме, что перепутала даты, и мы это увидели!
- Я рисовал картину каждый день по 5-6 часов, старался. Прорисовывал все. Да, я расстроился из-за конкурса, но когда увидел отзывы от людей, то мне стало так радостно. Думаю, людям понравилось то, что она красивая, а мне нравится сама тема – космос, - рассказал КП-Новосибирск Милан.
Ролик увидели и представители новосибирского профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк». Они написали Гульмире.
- Мама Милана очень позитивно отреагировала на предложение. За февраль мы адаптировали форму и пригласили Милана с мамой в Новосибирск на наши игры 4 и 5 апреля, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Землянов, пресс-секретарь ПМФК «Сибиряк».
Гульмира не сообщала сыну радостную новость, пока все не решилось окончательно.
- Я рассказала ему, когда мы гуляли. Помню, как Милан сказал: «Если бы мы сейчас были дома, я бы прыгал от радости!», - вспоминает женщина.
4 апреля в Новосибирске прошла игра «Сибиряка» с «Норильским Никелем». Перед матчем Милан зашел в раздевалку к футболистам, пожелал им удачи. Игроки подарили школьнику футболку с его рисунком, а маме с ее фамилией.
- Я, когда увидел на футболистах форму с моим рисунком, то так обрадовался! И Новосибирск мне нравится, хороший город, - восторженно рассказал Милан.
Новосибирские футболисты одержали победу. После матча игроки «отбили пять» Милану, а мальчик вручил лучшему игроку космическое питание. Еще один приятный презент для ребенка – победный мяч с автографами игроков.
- В нашем мире очень много добрых людей, которые готовы поддержать. Сила интернета и соцсетей невероятная! Нужно не отчаиваться. Если не получилось в одном месте, то обязательно получится в другом, - подводит небольшой итог мама Милана.
