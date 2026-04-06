06.04.2026 в 12:48

В шести поселениях в Бурятии установили зоны подтопления территорий

Изменения внесли только после вмешательства природоохранной прокуратуры
Текст: Карина Перова
В шести поселениях в Бурятии установили зоны подтопления территорий
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Бурятии сотрудники Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что генеральные планы, а также правила землепользования и застройки в шести поселениях Северо-Байкальского района не содержали сведений о зонах затопления и подтопления территорий. Из-за этого допускалась их незаконная застройка и создавались условия причинения вреда негативным воздействием вод.

«Во исполнение решения суда по иску прокурора администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район» нарушения устранены, градостроительная документация актуализирована. Решение суда исполнено, исполнительное производство окончено», - отметили в надзорном ведомстве.

Также руководителю органа местного самоуправления в преддверии паводкового периода объявили предостережение о недопустимости нарушений требований закона при реализации полномочий о предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод.

Всего в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 235 зонах затопления и 599 зонах подтопления в 238 населённых пунктах Бурятии. В границах зон подтопления установлено 198 зон слабого подтопления, 201 – сильного подтопления и 200 – умеренного подтопления.

Зоны затопления и подтопления относятся к территориям с особыми условиями использования. В них запрещено размещать новые населённые пункты, капитальные объекты без обеспечения инженерной защиты, кладбища, скотомогильники и свалки. 

Узнать, попадает ли участок в зону риска, можно на сервисе «Публичная кадастровая карта» на сайтах Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» по Республике Бурятия. Также можно заказать выписку из ЕГРН через личный кабинет на сайте Росреестра или на «Госуслугах».

 

Все новости

В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО
06.04.2026 в 13:38
В Улан-Удэ два должностных лица отказали беременной женщине в трудоустройстве
06.04.2026 в 13:21
В пригороде Улан-Удэ иномарка влетела в поворачивавший грузовик
06.04.2026 в 13:04
В шести поселениях в Бурятии установили зоны подтопления территорий
06.04.2026 в 12:48
В Новосибирске футболисты вышли на матч с детским рисунком на форме
06.04.2026 в 12:44
В Улан-Удэ за 20 млн уберут четыре стихийных свалки
06.04.2026 в 12:36
Владелец сбитой на дороге коровы заплатит за ремонт автомобиля 90% ущерба
06.04.2026 в 12:34
В Улан-Удэ полицейские гонялись за телефоном туристки из Москвы
06.04.2026 в 12:31
В Улан-Удэ мусорные контейнерные площадки получают видеонаблюдение
06.04.2026 в 12:18
Борцы Бурятии почтят богиню долголетия
06.04.2026 в 12:13
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ ржавая вода ломает «стиралки» семьи участника СВО
Горожане просят провести в их дом чистую воду
06.04.2026 в 13:38
В Улан-Удэ два должностных лица отказали беременной женщине в трудоустройстве
Один из фигурантов – чиновник из минобрнауки Бурятии
06.04.2026 в 13:21
В Новосибирске футболисты вышли на матч с детским рисунком на форме
История его 10-летнего автора растрогала всех до слез
06.04.2026 в 12:44
В Улан-Удэ за 20 млн уберут четыре стихийных свалки
Акцию «спонсирует» республиканский бюджет
06.04.2026 в 12:36
